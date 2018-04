450 jaar Tachtigjarige Oorlog: wapengekletter, Willem en een website

Schneider: "Wat veel mensen niet beseffen is dat ons land tijdens de Tachtigjarige Oorlog ontstond. Het is de geboorte van Nederland. De oorlog begon als een strijd om geloof en tegen de macht van de Spanjaarden, maar het mondde uit in onafhankelijkheid."

Genoeg reden om een jaar lang terug te blikken. Dat gebeurt natuurlijk op plekken die belangrijk waren op bepaalde momenten tijdens het decennialange wapengekletter zoals Heiligerlee, Leiden (dat jaarlijks nog altijd het Leids Ontzet viert) en Brielle (het vroegere Den Briel).

Op andere plekken in het land zijn er wandelingen langs vestingwerken en verdedigingslinies, er komt in het najaar een achtdelige tv-serie van de NTR en er zijn tentoonstellingen in vier musea.

Deze week opent de eerste over Willem van Oranje in het Militair Museum in Soest. Later dit jaar volgen Museum Prinsenhof Delft en het Dordrechts Museum. Het Rijksmuseum komt met een grote expositie waar het hele verhaal van de oorlog wordt verteld.