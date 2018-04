Persgroep en EndemolShine gaan samenwerken in online video

De Persgroep Nederland en EndemolShine Nederland gaan samenwerken op het gebied van online video. Ze richten zich daarbij vooral op onderwerpen als reizen, eten en koken, comedy en entertainment. "Mensen willen vermaakt worden", zegt een van de topmannen.

De mediabedrijven gaan nieuwe formats bedenken en meer dan 3000 uur aan videocontent verspreiden. Dat gebeurt via de verschillende platforms van De Persgroep Nederland. Bezoekers van nieuwssites krijgen onder meer toegang tot titels van EndemolShine.

Endemol heeft talloze producties voor televisie gemaakt, met name voor RTL. Op YouTube produceerde het bedrijf onder meer Legends of Gaming.

Volgens topman Erik Roddenhof van De Persgroep wordt videocontent steeds belangrijker in de concurrentiestrijd met andere platforms. Hij noemt de samenwerking met Endemol logisch: "Zij zijn deskundig op het gebied van videocontent, wij op het terrein van videodistributie."

'Mensen willen vermaakt worden'

De Persgroep stelt dat bezoekers van zijn nieuwssites zes tot acht keer per dag het laatste nieuws checken. "Als ze er toch zijn, willen ze vermaakt worden. EndemolShine is goed in vermaak."

Het bedrijf werkt op videogebied al samen met andere partijen, zoals Ziggo Sport en vloggers van naam. De Persgroep Nederland geeft landelijke en regionale kranten uit, huis-aan-huiskranten, en is verder actief op de radio en online.

Topman Boudewijn Beusmans van EndemolShine is heel blij dat "wij uit ons omvangrijke archief een breed en divers aanbod van bestaande titels aanleveren" en dat het bedrijf nieuwe producties gaat maken.