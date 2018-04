'Kwetsbaarheidtest voor ouderen voor operatie'

In de medische wereld en in de politiek klinken steeds meer geluiden om ouderen minder vaak een ingrijpende medische behandeling te geven. Volgens de partijen is het soms te riskant en kostbaar om ouderen te opereren, schrijft NRC.

Sinds een maand worden patiënten boven de 70 die binnenkomen op de spoedeisende hulp en de polikliniek in het LUMC in Leiden en het Haagse Hagaziekenhuis gescreend op kwetsbaarheid. GroenLinks pleit ervoor dat deze screening voor iedere oudere die in het ziekenhuis terechtkomt gaat gelden, zo valt te lezen in een initiatiefnota die vandaag aan de Tweede Kamer wordt aangeboden.

Aanleiding voor de test was een onderzoek van het LUMC en andere ziekenhuizen waaruit bleek dat 10 procent van de zeventigplussers die op de spoedeisende hulp terechtkwamen, binnen drie maanden was overleden. Bij 20 procent was er binnen negentig dagen sprake van forse achteruitgang.

Kwetsbaarheidtest

De kwetsbaarheidtest bepaalt of de oudere sterk genoeg is voor een zware behandeling, zoals een chemokuur. Als dat niet het geval is kunnen arts en patiënt in samenspraak besluiten af te zien van de behandeling.

"Meestal gaat het om ingrijpende behandelingen, waarbij de kans op complicaties groot is". zegt Ronne Mairuhu, internist in het Hagaziekenhuis, in het NOS Radio 1 Journaal. "Vaak blijkt dat patiënten openstaan om erover te praten."

De test bestaat uit vragen over medicatie, geheugen en zelfstandigheid. Daarmee bepaalt de arts wat de kansen zijn op sterfte of forse achteruitgang als de operatie achter de rug is.

Mairuhu benadrukt dat de beslissing wordt genomen in samenspraak met de patiënt, in het bijzijn van familie. "Heel vaak gaat het over de kwaliteit van leven, niet over levensverlenging. Je moet nadenken over wat je iemand aandoet als je chemotherapie geeft."