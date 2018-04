Minder rechtszaken, onder meer door minder wanbetalers

Het aantal rechtszaken is vorig jaar in bijna alle rechtsgebieden gedaald. Er stonden met name minder wanbetalers voor de rechter, staat in het jaarverslag van de Raad voor de rechtspraak.

In 2017 werden er ruim 1,5 miljoen zaken afgehandeld, het jaar daarvoor waren dat er 1,6 miljoen.

De daling hangt samen met de verbeterde betalingsmoraal na de economische crisis. Meer mensen betalen op tijd de rekening van een zorgverzekering of abonnement en komen dus niet in aanraking met incassobedrijven of de rechter.

Verder zijn er steeds meer mogelijkheden voor mediation. Daarbij wordt er tussen partijen bemiddeld om een schuldprobleem op te lossen. Een gang naar de rechter is dan niet nodig.

Rechter voor sommigen te duur

Vorige week waarschuwde de Raad voor de rechtspraak al dat er ook een ongewenste reden is voor de afname van het aantal rechtszaken: mensen vinden een gang naar de rechter soms te duur. Om die drempel weg te nemen, moeten de relatief hoge griffierechten voor burgers en bedrijven worden verlaagd, vindt de raad.

De gang naar de rechter moet ook "eenvoudiger en minder formeel" worden, bijvoorbeeld "doordat de rechter meer bij mensen in de buurt rechtspreekt". Dat moet ook leiden tot een vlottere afwikkeling.

Niet op elk gebied is er sprake van een daling: zo is het aantal bewindzaken sterk gestegen. Dat zijn zaken waarbij mensen voor een bepaalde periode onder bewind worden geplaatst, bij psychische, sociale of financiƫle problemen.

Wel meer mensen aangenomen

In het jaarverslag staat verder dat de financiƫle situatie van de rechtspraak in Nederland slecht is. Dat hangt voor een deel samen met de terugloop van het aantal zaken. De rechtspraak wordt per zaak gefinancierd: fors minder zaken betekent een lager budget.

Positief punt is wel dat het afgelopen jaar meer mensen zijn aangenomen. Daardoor kunnen rechters meer tijd aan een zaak besteden. "Toch blijft de werkdruk een knellend punt."