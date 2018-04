Onweer en hagel; het is gedaan met het zomerweer

Het was de afgelopen week warm voor de tijd van het jaar. Er werden records gebroken: donderdag was de warmste 19 april ooit (althans sinds de metingen begonnen in 1901) en ook vandaag sneuvelde het dagrecord. Het was om 16.50 uur 26,5 graden in De Bilt.

Maar rond diezelfde tijd werd in andere delen van het land een omslag ingeluid. Onweer en hagel in het oosten, het zuiden en het zuidoosten maakten een einde aan het zomerweer.

