'Mensenvleeszoekmachine' jaagt op zwangere vrouw die jongetje tackelde

De video is in een paar dagen tijd tientallen miljoen keren bekeken en lokt boze reacties uit op Chinese sociale media. Sommigen grijpen zelfs terug op een bekend Chinees fenomeen: renrou sousuo. Letterlijk vertaald betekent dit 'mensenvleeszoekmachine'. Internetgebruikers achterhalen haar naam, woonplaats en andere details en plaatsen deze informatie vervolgens online.

Waarom de vrouw het jongetje tackelde is niet duidelijk. Wel heeft ze zich inmiddels gemeld bij de politie en haar excuses aangeboden. In eerste instantie moest ze tien dagen de cel in en een boete van omgerekend 129 euro betalen. Vanwege haar zwangerschap is de gevangenisstraf komen te vervallen.

De moeder van de kleuter lijkt vooralsnog vergevingsgezind. Ze heeft opgeroepen de zwangere vrouw met rust te laten.