Vannacht tientallen vallende sterren te zien

Komende nacht kan je met een beetje geluk tientallen vallende sterren zien. En je hebt er niet eens een telescoop voor nodig. "De beste instrumenten zijn het blote oog, een veldbedje en een deken", zegt sterrenkundige Marc van der Sluys.

De sterren zijn grotendeels afkomstig van de Lyridenzwerm, een meteorenzwerm die elk jaar rond deze tijd te zien is en een paar dagen duurt. Het hoogtepunt is vannacht rond 04.00 uur. Je ziet dan zo'n 20 meteoren per uur voorbijschieten, dat is elke 3 minuten eentje. Daarvan is de helft afkomstig van de Lyriden. Het andere deel bestaat uit vallende sterren die op een normale dag ook te zien zijn.

Het weer zit in ieder geval mee. Het onweer dat voor vandaag is voorspeld, trekt na zonsondergang weg waardoor het tot middernacht helder is. Daarna is het wisselend bewolkt. "Rond 04.00 uur klaart het weer op", zegt Hanneke Luijting van Weerplaza. En voor die tijd? "Dan is het een kwestie van wachten op gaten in het wolkendek. Die komen er zeker."