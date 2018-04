Jarige Elizabeth verbaasd door het 'your majesty, mummy' van Charles

Met een concert in de Royal Albert Hall heeft koningin Elizabeth gisteravond haar 92ste verjaardag gevierd. Sterren als Tom Jones, Kylie Minogue en Sting begonnen de uitzending met hun versie van Happy Birthday: 'Happy birthday, your Majesty'.

Tijdens de optredens was een mix van muziekstijlen te horen, van Minogue's nieuwe single Stop me from falling tot Tom Jones' klassieker It's not unusual en de evergreen Oh, what a beautiful mornin', gezongen door Luke Evans.

Op het feestje waren ook oude beelden van de koningin te zien, zoals een speech die ze op haar 21ste gaf en archiefmateriaal van haar Golden Jubilee in 2002.

Philip en Kate afwezig

Elizabeth werd in de koninklijke loge van het theater begeleid door haar zoon Charles, omdat haar man Philip nog steeds herstelt van een heupoperatie. Ook haar kleinzoon William was alleen, omdat zijn vrouw Kate op alle dagen loopt. Zijn broer Harry werd wel begeleid door zijn aanstaande vrouw Meghan.

Aan het eind van de avond werd de koningin uitgenodigd op het podium om door de hele zaal te worden toegezongen met Happy birthday. Charles sprak vervolgens een gelukwens uit. Hij begon met "your majesty - mummy", wat tot zichtbare verrassing bij zijn moeder leidde: