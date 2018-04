Steeds meer voetballers willen op zaterdag spelen in plaats van zondag

Het amateurvoetbal voor senioren verschuift steeds meer van de zondag naar de zaterdag. Uit cijfers van de KNVB blijkt dat het aantal teams op zondag de afgelopen vijf seizoenen met 9,5 procent is afgenomen. Op zaterdag zag de voetbalbond juist een toename van 12,8 procent. Dat heeft gevolgen voor de drukte op de velden, want op zaterdag spelen ook bijna alle jeugdteams.

"We zien in de Randstad dat het bij veel clubs druk is op zaterdag en dat ze zelfs met wachtlijsten moeten werken. Terwijl velden op zondag leeg zijn. Dat is niet ideaal", zegt een woordvoerder van de KNVB.

Van 27 naar 2

De verschuiving komt volgens de clubs omdat zondag steeds meer de dag van het gezin wordt. Een andere reden zou zijn dat jongere senioren op zaterdagavond graag stappen en daarom niet op zondag willen voetballen.

Dat herkennen ze ook bij SCO in Oosterhout. Het is lastig om voetballers voor de zondagteams te vinden, zegt bestuurder Toine van der Hoven. Daardoor moeten ze voor relatief weinig spelers op zondag het sportpark openhouden.

Westlandia in Naaldwijk had ooit zelfs 27 seniorenteams op zondag. Ze zien daar een "extreme verschuiving" van zondag naar zaterdag. Komend seizoen blijft er nog maar een seniorenteam en een veteranenteam over op de laatste dag van het weekend. En dat heeft gevolgen. "Dat betekent voor de zaterdag dat de vereniging vol zit. We hebben óf meer ruimte nodig, of andere speelschema's", zegt bestuurslid Ton van Marrewijk.