17 doden bij aanvaring tussen twee drakenboten China

In China zijn bij een aanvaring tussen twee drakenboten zeventien mensen om het leven gekomen. Het ongeluk gebeurde in de stad Guilin in het zuiden van China.

De bemanning was aan het trainen voor een jaarlijkse wedstrijd toen de vaartuigen tegen elkaar aan vaarden. Beide boten sloegen om, waarbij zestig mensen te water raakten. Waarom de boten tegen elkaar aan vaarden, is niet bekend.

Volgens staatsmedia zijn er acht reddingsboten en meer dan 200 reddingswerkers naar de plek van het ongeluk gestuurd. Twee organisatoren van de training zijn opgepakt.

Een drakenboot is een open kano van meer dan 10 meter lang en wordt voortbewogen door peddelaars. In China worden elk jaar drakenbootraces gehouden tijdens het Duanwu-festival, dat wordt gehouden rond het astronomische begin van de zomer.