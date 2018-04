Niemand presenteert het nieuws met zoveel emotie als Ri Chun-hee

De nieuwslezeres, steevast gekleed in een traditionele jurk, stemt haar emotie feilloos af op het onderwerp dat ze aankondigt. Zo vertelde ze in 2017 met triomferende en trillende stem dat Noord-Korea met succes intercontinentale ballistische raketten had getest. Het jaar daarvoor sprak ze breed glimlachend over geslaagde kernproeven. Als news anchor van de Noord-Koreaanse staatsomroep KCTV bracht ze in 1994, overmand door wanhoop en tranen, nieuws over de dood van Kim Il-sung. In 2011 deed ze hetzelfde bij de dood van Kim Jong-il.

Alleen zij weet hoe echt die emotie is. Van der Veen: "Ri is de eerste nieuwslezer die begon met die bombastische, emotionele manier van presenteren. Jongere collega's hebben dat overgenomen." Haar stijl is nu vereenzelvigd met de Noord-Koreaanse stijl.

Soms is zacht spreken beter

Volgens Noord-Koreaanse staatsmedia werd Ri in 1943 geboren in een arm gezin. Ze studeerde geen journalistiek, maar volgde een opleiding tot actrice aan de Universiteit van Pyongyang voor Theater en Film. Naar eigen zeggen kende ze Kim il-sung. Dankzij zijn tussenkomst kwam ze in 1971 terecht bij KCTV. Haar lage afkomst was daarbij een pluspunt: ze zou niet verdacht kunnen worden van banden met de bourgeoisie.

De presentatrice verschijnt niet altijd triomferend of vol opwinding op televisie. In een zeldzaam interview met de Chinese staatszender CCTV zei Ri dat ze het belangrijk vond om bij elk onderwerp de juiste toon en emotie aan te slaan. "Als we bijvoorbeeld 'Democratische Volksrepubliek Korea' oplezen, moeten we niet schreeuwen maar juist zacht spreken", aldus de presentatrice.

NOS op 3 maakte vorig jaar onderstaande video over de bekendste anchor van Noord-Korea: