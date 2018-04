Persgroep heeft niet genoeg papier

De Persgroep heeft een tekort aan papier. De uitgever van onder meer de Volkskrant, Trouw, AD en een groot aantal regionale bladen moet daardoor op zoek naar oplossingen. Zichtbaar gevolg van het papiertekort is de Volkskrant-bijlage Sir Edmund, die vanaf vandaag is gedrukt op ander papier en in een ander formaat.

Dat andere papier is afkomstig van een restpartij waarop de uitgever de hand heeft weten te leggen. Voor dat papier is ook tijdelijk een andere drukker nodig, waardoor de eigen drukkerij in Lokeren een half jaar stilstaat.

De weekendbijlage van het AD en van de regionale kranten wordt vanaf begin mei voorlopig gedrukt in Denemarken. Daar was nog papier, maar dat was alleen beschikbaar als het in Denemarken zelf zou worden bedrukt, schrijft De Volkskrant.

Adverteerders

Door de dalende oplages van kranten zoeken steeds meer adverteerders hun heil op het internet, waardoor de papiersector kampte met overschotten. Daarom werd vorig jaar wereldwijd 2,8 miljoen ton krantenpapier uit de markt gehaald, twee keer zoveel als normaal. En nu is er dus een tekort.

De Persgroep had dat te laat in de gaten, waardoor de uitgever maar 90.000 ton krantenpapier kon aankopen. Dat is 10 procent te weinig.

Het Mediahuis, uitgever van onder meer De Telegraaf en NRC, zegt in de krant geen last te hebben van papiertekort omdat ze op tijd hebben ingekocht.