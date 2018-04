'Bloedproef bij alle dodelijke ongevallen'

Veroorzakers van zware verkeersongevallen moeten een bloedtest krijgen, ook als ze zelf bij het ongeluk om het leven zijn gekomen. Daarvoor pleitten de Vereniging Verkeersslachtoffers (VV) en de Landelijke Organisatie Verkeersslachtoffers (LOV). Nu mag dat niet volgens de wet en dat leidt bij nabestaanden tot veel onzekerheid.

"Nabestaanden verkeren nu vaak in onwetendheid over de exacte omstandigheden en oorzaak van een ongeval", zegt Nelly Vollebregt van de LOV in De Telegraaf. "Absurd, want vaak zijn er meer slachtoffers bij een ongeval en die hebben gewoon recht op de waarheid."

Aansprakelijkheid

Volgens de krant kijkt minister Dekker voor Rechtsbescherming naar mogelijkheden om een bloedproef voor overleden verdachten en slachtoffers mogelijk te maken. Zo'n onderzoek maakt niet alleen duidelijk of er alcohol of drugs in het spel waren, maar kan ook helpen bij het vaststellen van aansprakelijkheid en het verhalen van de schade.

De politie zegt in de krant het voorstel te steunen. Nauwkeurige cijfers over het aantal ongevallen waarbij drugs of alcohol in het spel zijn, zijn er namelijk niet. Nu ligt dat aantal volgens schatting tussen de 11 en 24 procent, maar die cijfers zouden veel nauwkeuriger kunnen zijn.