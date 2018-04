Op steeds meer plekken kan je lp's kopen en soms samen met tosti's

Hebben jullie een tik van de molen gehad? Die vraag kregen Anne-Henk van der Wal en Ingrid Koopman regelmatig de afgelopen maanden. De advocaat en voormalig stewardess openden afgelopen december in Heerenveen een platenzaak. Met ouderwets vinyl en... tosti's.

"De zaak loopt goed", zegt Van der Wal vlak voor de negende Record Store Day. Deze speciale dag voor de onafhankelijke platenzaken wordt vandaag wereldwijd gevierd in 3000 lp-winkels, waarvan zo'n honderd in Nederland.

Een nieuwe lp-winkel? Alsof de Free Record Shop, V&D, Van Leest en Ear & Eye niet failliet zijn gegaan. Is het niet allemaal erg jaren 70? "Wij geloven erin. Ik ben een enorme muziekliefhebber, ik heb altijd graag een platenzaak willen hebben. In mijn studententijd heb ik ook in een cd-winkel gewerkt. Dat is altijd blijven knagen. Nu vinyl weer in opkomst is, dacht ik: nu of nooit."