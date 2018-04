'Bestuurders politievakbond vervolgd voor fraude'

Zeker twee bestuurders van politievakbond ANPV worden verdacht van gesjoemel met subsidies en declaraties. Ze worden daarvoor strafrechtelijk vervolgd, meldt het AD op basis van bronnen bij het onderzoek. Het zou gaan om tienduizenden euro's.

Een van de verdachten is volgens het AD de bondsvoorzitter, Geert P. Hij zou worden verdacht van witwassen, fraude en valsheid in geschrifte. Het Openbaar Ministerie bevestigt in de krant dat vervolging wordt ingesteld. Ook binnen de politie wordt de zaak onderzocht.

De bestuursleden zouden subsidiegeld hebben opgestreken en hebben geknoeid met declaraties, door bijvoorbeeld torenhoge kilometervergoedingen te rekenen. Op die manier zouden ze hun salaris hebben verhoogd.

P. wilde in het AD niet reageren op de zaak. Hij is sinds december met ziekteverlof. Deze week werd een tijdelijke vervanger voor hem aangesteld. Het is niet duidelijk wie de andere verdachte is.