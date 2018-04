Democratische Partij daagt Trump-campagne, Rusland en WikiLeaks

De Amerikaanse Democratische Partij daagt Rusland, het campagneteam van president Trump en de klokkenluiderswebsite WikiLeaks voor de rechter voor het verstoren van de presidentsverkiezingen in november 2016. Volgens de Democraten hebben deze partijen samengewerkt om hun kandidaat Clinton dwars te zitten, zodat Trump de verkiezingen zou winnen.

Dat zou onder meer zijn gebeurd door computers van de Democraten te hacken. De Russen zouden zo in bezit zijn gekomen van e-mailverkeer van de Democraten, dat in juli 2016 via WikiLeaks naar buiten werd gebracht.

Het betreft een civiele zaak, waarin de Democraten een schadevergoeding van miljoenen dollars zullen eisen.

Geen bewijs

Onduidelijk is waarom de Democraten deze stap nu zetten. Het is de vraag of de rechtbank op Manhattan de zaak in behandeling neemt, zolang het bewijs voor samenwerking tussen Trumps campagneteam en de Russen niet geleverd is. Dat zou van de speciale aanklager Robert Mueller moeten komen, die het strafrechtelijke onderzoek naar de beschuldigingen leidt.

Aanwijzingen voor samenwerking zijn er wel; zo spraken Trumps zoon Donald jr., zijn schoonzoon Jared Kushner en zijn campagneleider Paul Manafort in juni 2016 in de Trump Tower in New York met een Russische advocate. Zij had het campagneteam gevoelige informatie over Clinton in het vooruitzicht gesteld. Of ze die heeft gegeven is niet bekend. Trump jr. heeft gezegd dat er vooral over adoptie door Amerikanen van Russische kinderen is gesproken.

Amerikaanse inlichtingendiensten wisten in oktober 2016 dat Russische hackers belastende e-mails van Clintons medewerkers aan WikiLeaks hebben doorgespeeld. President Obama maakte dit rapport in januari vorig jaar openbaar, kort voor de beëdiging van Trump.