Mensen die onder hoogspanning wonen, willen er lang niet altijd weg

Het liefst zou Van der Poel er blijven wonen, maar omdat de regeling in 2021 afloopt, voelen veel mensen zich volgens hem gedwongen om mee te doen uit angst om hun huis daarna niet meer kwijt te raken. Ook een woordvoerder van de gemeente constateert dat de mensen in Nieuw-Lekkerland "eerder verhuizen door de gevolgen van de huidige uitkoopregeling dan dat ze onder een hoogspanningsmast leven."

Andere buren zouden wel weg willen, maar kunnen niet om financiƫle redenen, stelt Van der Poel. Zo hebben sommige woningen een hogere hypotheek dan de huidige taxatiewaarde van de woning. En omdat de regeling vrijwillig is, wordt alleen de waarde van de woning vergoed. Bewoners moeten zelf andere kosten, zoals verhuis- en notariskosten, betalen. Vertrekken is voor Van der Poel zelf daarom geen optie. Samen met buurtbewoners heeft hij een belangenvereniging opgericht om op te komen voor de mensen die net als hij onder de kabels wonen.

Ook Anton van Rees uit Sliedrecht is niet blij met de regeling. "Het liefst wil ik niet verhuizen. Maar er zijn veel te veel factoren die onzeker zijn. Wat gaan bijvoorbeeld mijn buren doen?" Onderdeel van de regeling is dat als mensen zich uit laten kopen, de woning niet meer bewoond mag worden. "Als zij gaan verhuizen komt er misschien een bedrijf of een parkeerplaats voor in de plaats. En dan verandert mijn omgeving zo, dat ik misschien toch ook wil verhuizen."

Net als Van der Poel had hij liever gehad dat er helemaal geen opkoopregeling was geweest. De regeling is prima voor mensen die willen vertrekken, concludeert hij, maar voor mensen die willen blijven zorgt de regeling "alleen maar voor onzekerheid". Hij ziet dezelfde onzekerheid bij veel van zijn buurtgenoten.

Maatschappelijke onrust

Hoewel het niet is aangetoond dat wonen onder een hoogspanningskabel onveilig is, besloot het ministerie van Economische Zaken de woningen op te kopen in verband met "de maatschappelijke onrust" die hierover was ontstaan. Maar, zo benadrukte toenmalig minister Henk Kamp in 2016, is het "nergens onveilig" om onder hoogspanningsleidingen te wonen.