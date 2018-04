Leids Museum in de prijzen met tentoonstelling Nineveh

De expositie Nineveh in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden is verkozen tot Tentoonstelling van het Jaar 2017. De jury maakte in het Gemeentemuseum in Den Haag bekend dat de tentoonstelling een ruime meerderheid van de stemmen heeft gekregen. Er waren tien genomineerden.

"Wat een ongelooflijk leuk nieuws", zegt museumdirecteur Weijland. "Ik ben heel verguld met deze waardering, des te meer omdat het gaat om een archeologische en cultuurhistorische expositie, waarbij het vooral draait om een sterk verhaal en in dit geval niet per se om esthetische topstukken."