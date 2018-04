Judith Herzberg krijgt Prijs der Nederlandse Letteren

De Nederlandse dichter, proza- en toneelschrijver Judith Herzberg krijgt dit najaar de Prijs der Nederlandse Letteren 2018. Aan de driejaarlijkse prijs is een geldbedrag verbonden van 40.000 euro. Minister Van Engelshoven heeft dat bekendgemaakt namens de Nederlandse Taalunie, die zich laat adviseren door een jury.

De jury, onder leiding van hoogleraar Marita Mathijsen, noemt Herzbergs po√ęzie "hartverscheurend eenvoudig en juist daardoor complex". "Haar werk kan zich meten met dat van Nobelprijswinnares Wislawa Szymborska. Haar toon is altijd natuurlijk, zo natuurlijk dat die alleen maar het gevolg kan zijn van een enorme beheersing van taal en vorm, van techniek. Die beheersing blijkt ook uit de manier waarop ze klank gebruikt. Haar taal nadert de muziek", schrijft de jury.

November in Amsterdam

Herzberg (83) debuteerde in 1963 met de dichtbundel Zeepost. Daarna volgden vele bundels, waaronder Beemdgras, Strijklicht, 27 liefdesliedjes, Wat zij wilde schilderen, Zoals en Soms vaak. Een van haar bekendste toneelstukken is Leedvermaak, dat ook is verfilmd.

De Prijs der Nederlandse Letteren is de belangrijkste literaire staatsprijs van Nederland en Vlaanderen. De Taalunie kent de prijs om de drie jaar toe aan een auteur wiens oeuvre een belangrijke plaats inneemt in de Nederlandstalige literatuur.

De prijs wordt afwisselend uitgereikt door de Nederlandse en de Belgische koning. Koning Willem-Alexander zal de prijs in november 2018 in Amsterdam uitreiken. De laatste keer, in 2015, ontving Remco Campert de prijs uit handen van koning Filip.