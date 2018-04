Nederlandse man dood na confrontatie met politie Luxemburg

Een Nederlandse man van 51 is vorige week omgekomen nadat hij was beschoten door de politie in Luxemburg. De man woonde in Duitsland. Hij was een bekende van de politie en had een rijverbod.

Volgens Luxemburgse media negeerde de man een stopteken en gaf hij zich ook niet over toen agenten hem klemreden. Toen hij probeerde in te rijden op een agent, schoot die drie keer met zijn dienstwapen.

Een van de kogels raakte de man, waardoor hij de controle over het stuur verloor. Hij reed tegen een muur van een huis aan, waarna hij tegen een boom tot stilstand kwam. De hulpdiensten probeerden hem nog te reanimeren. De man overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.