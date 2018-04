Mechteld mag na Panorama-foto Tubbergen niet meer promoten

De 37-jarige Mechteld Geesing is aan de kant gezet door de projectgroepTubbergen Bruist. Reden is een pikante fotoshoot in het mannenblad Panorama en de nasleep daarvan. "De vertrouwensrelatie is niet meer te herstellen", schrijft de projectgroep die het Overijsselse dorp op de kaart wil zetten.

De vrouw was gebiedsmakelaar. Ze bracht bewoners, overheden en bedrijven die plannen hebben voor de plattelandsgemeente bij elkaar en zocht naar geld ervoor. Dat deed ze namens haar werkgever, Kienhuis Bouw.

Ook daar is ze vanochtend op straat gezet. "Mijn baas vertelde me onomwonden dat we niet meer bij elkaar passen. In die boodschap was hij heel stellig."

Wens vervuld

De gewraakte foto stond eind maart in het tijdschrift. Daarmee werd een wens vervuld die de Enschedese al sinds haar 16e koesterde.

Nadat binnen Tubbergen Bruist klachten waren gekomen over de foto, werd aanvankelijk geconcludeerd dat het om een priv├ęzaak ging, meldt RTV Oost. Toen vervolgens landelijke media lucht kregen van de zaak, liet Geesing aan die media weten dat ze zich ergerde aan de bemoeienis van de projectgroep met de foto's.

De projectgroep stelt nu in een verklaring: "Het dorp en de gemeente Tubbergen zijn in een negatief daglicht gesteld. Dat vinden wij jammer en geheel onnodig. Zo gaan wij in Tubbergen niet met elkaar om. Het is nu ondenkbaar dat Mechteld weer voor ons aan de slag gaat."