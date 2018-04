Terreurgroep ETA maakt excuses voor het aangerichte leed

De Baskische afscheidingsbeweging ETA heeft spijt betuigd voor het zware leed dat ze de afgelopen decennia met terreuraanslagen heeft aangericht. In een verklaring in twee Baskische kranten verontschuldigt de ETA zich met name bij de slachtoffers die geen directe rol hebben gespeeld in het conflict.

De ETA werd opgericht in de jaren 50 en wilde door terroristische moordaanslagen, martelingen en ontvoeringen een onafhankelijk Baskenland afdwingen in het noorden van Spanje en het zuidwesten van Frankrijk. Zeker 800 mensen kwamen om het leven: politici, militairen en burgers.

Direct verantwoordelijk

De separatisten verklaren zich "direct verantwoordelijk" en schrijven verder dat dit alles nooit had mogen gebeuren en ook niet zo lang had mogen duren.

In de verklaring staat niet welke consequenties de ETA verbindt aan de spijtbetuiging. In 2011 heeft de beweging een eenzijdige wapenstilstand afgekondigd en naar eigen zeggen alle wapens ingeleverd. Begin volgende maand heft de beweging zich definitief op.