Zeker veertig gewonden bij treinongeluk in Salzburg

Bij een treinongeluk in Salzburg zijn zeker veertig gewonden gevallen. Het ongeluk gebeurde even na 05.30 uur toen twee treinen op het centraal station van de Oostenrijkse stad met elkaar in botsing kwamen. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk.

Bij een van de treinen zou het gaan om een volgepakte internationale passagierstrein die onderweg was van Z├╝rich naar Wenen, meldt Salzburger Nachrichten.

Volgens de eerste meldingen hebben de meeste slachtoffers lichte verwondingen, vooral in het gezicht.