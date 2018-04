Ruzie onder deurwaarders voor de tuchtrechter

Het conflict onder deurwaarders over hun onafhankelijkheid ten opzichte van incassobureaus ontvlamt opnieuw. Een organisatie die 30 procent van de deurwaarderskantoren in Nederland vertegenwoordigt, Deurwaardersbelangen.nu, sleept 18 collega's van de deurwaarderskantoren LAVG en Van Arkel voor de tuchtrechter.

De zaak gaat over de banden tussen de twee kantoren en een opdrachtgever, DAS Holding. DAS blijkt behalve opdrachtgever ook mede-eigenaar van de bedrijven. Die kregen van DAS niet direct opdrachten, maar wel van incassobureaus waarin de holding een belang heeft.

Die constructie lijkt op gespannen voet te staan met de verplichting die de deurwaarderskantoren hebben om een zorgvuldige afweging te maken tussen de belangen van de schuldeisers en de schuldenaren.

Deurwaarders.nu denkt dat het in deze situatie onmogelijk is om een onafhankelijke positie in te nemen. De belangenvereniging wil daarom een oordeel van de tuchtrechter.