Senator schrijft geschiedenis met pasgeboren baby op werk

De Amerikaanse senator Tammy Duckworth heeft haar pasgeboren kind meegenomen naar een stemming. De vertegenwoordiger van de staat Illinois en haar dochter Maile schreven daarmee geschiedenis. Baby's zijn pas sinds gisteren toegestaan in de Senaat.

De tien dagen oude Maile is nu de eerste baby die op de vloer van de Senaat is geweest. De 50-jarige Duckworth, een Irak-veteraan met twee geamputeerde benen, arriveerde in rolstoel bij het gebouw van het hogerhuis, met haar dochtertje in roze babykleertjes in haar armen.

De Democraat nam deel aan een stemming over ruimtevaartorganisatie NASA. Nadat ze haar taak had volbracht, liet ze zich feliciteren door haar collega's in de Senaat.