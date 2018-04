Koning heeft geen aandelen Shell

Koning Willem-Alexander heeft geen aandelen van bedrijven die het predicaat koninklijk voeren. Dat staat sinds vandaag op de website van het Koninklijk Huis. Het impliceert dat de koning ook geen aandelen heeft van de Koninklijke Shell, waarover al geruime tijd geruchten de ronde doen.

Volgens een woordvoerder van de Rijksvoorlichtingsdienst is de zin over de aandelen toegevoegd om "tegemoet te komen aan de onduidelijkheid die erover bestond". Zo riep PvdA-Kamerlid Nijboer de koninklijke familie begin dit jaar op om opening van zaken te geven over de eventuele belangen in Shell. Aanleiding voor de oproep was de rol van Shell bij de gaswinning in Groningen.

'Niet nieuw'

Dat Willem-Alexander geen aandelen van 'koninklijke' bedrijven bezit, is volgens de RVD-woordvoerder "geen recente ontwikkeling". Hij wil niet zeggen of dit in het verleden wél het geval is geweest.

Volgens Koninklijk Huis-verslaggever Karin Alberts ligt de conclusie voor de hand dat de toevoeging iets te maken heeft met Koningsdag, volgende week vrijdag. Willem-Alexander en zijn gevolg zijn dan in Groningen.

"Veel Groningers vinden dat Shell het predicaat koninklijk niet meer verdient omdat het betrokken is bij de gaswinning, en daarmee medeschuldig is aan de aardbevingen", zegt Alberts. "Tijdens Koningsdag wordt in het programma ook aandacht besteed aan de gevolgen van de aardbevingen. Door nu vast impliciet te zeggen dat de koning geen financiële belangen heeft in Shell, voorkomt hij eventuele verwijten. Overigens staat niet op de website dat andere leden van het Koninklijk Huis geen aandelen hebben."

Onbesproken gedrag

In Nederland zijn er honderden bedrijven en organisaties die het predicaat koninklijk mogen voeren. Daarvoor moeten ze aan een aantal eisen voldoen. Zo moeten ze minstens honderd jaar bestaan en van onbesproken gedrag zijn. Ook onder meer KLM, Grolsch en Philips zijn 'koninklijk'.