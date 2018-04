Turkije breidt censuur uit, nu is het internet aan de beurt

Web-blokkades zijn niet nieuw in Turkije. Al sinds 2015 past de regering ze breed toe. Tientallen nieuwssites zijn alleen via een VPN-server, die lokale servers omzeilt, te openen. Ook Wikipedia is geblokt in Turkije. Er staat informatie op die de Turkse regering niet zint.

Al jaren staat Turkije boven aan de lijst van landen die Twitter verzoeken accounts of tweets te verwijderen. Twitter gaat vaak op die verzoeken in, omdat het bedrijf zich zegt te willen houden aan lokale wetgeving. Meerdere keren in de afgelopen jaren gingen sociale-media-netwerken en sites als YouTube tijdelijk op zwart in Turkije.

Ook deze site, NOS.nl, is al sinds december 2016 niet te openen in Turkije. Officieel omdat er een filmpje te zien is van de moord op de Russische ambassadeur Karlov in Ankara. De mediawaakhond koos ervoor niet alleen de link naar dat filmpje, maar het volledige domein NOS.nl voor Turkse gebruikers te blokkeren.

In de tang

In de praktijk zal de RTÜK niet alle webcasts vanuit alle huiskamers gaan controleren. Maar omdat er officieel een vergunning nodig is om content online te mogen zetten, kan een site zonder aanklacht of juridische procedure offline gehaald worden. De regering heeft zo onwelgevallige media-uitingen in de tang.

"Zelfs als het niet zo genoemd wordt; de censuur is heel openlijk", zegt Sabiha Temizkan in het studiootje van Webiz. "Zoals het recht van journalisten om het nieuws te vertellen is weggenomen, is het recht van het publiek weggenomen om nieuws tot zich te nemen", vindt ze. "Ze kunnen het allerlei andere namen geven, maar wat hier gebeurt, is wat je censuur noemt."