Baby Mink is uur lang een leerobject: 'Zielig als hij niet blij is'

Natuurlijk is Mink niet altijd te regisseren. Halverwege de sessie is er sprake van een 'bedrijfsongevalletje': er komt ineens wat spuug uit zijn mond. De juf blijft kalm. "Dat gebeurt soms bij baby's, nietwaar?"

Met een schone mond gaan we verder. Al maakt dat voor Leonardo niet uit. Hij vindt het helemaal geweldig. "Ik wil goed voor hem zorgen en altijd aardig zijn", zegt hij stralend. "Ik vind het super leuk als hij lacht, maar ook best wel zielig als hij niet blij is. Je leert met elkaar omgaan, zonder te pesten."

Over één ding zijn alle kinderen het wel eens: zo'n baby in de klas is een stuk leuker dan rekenen en taal.

Na een uur gaat de baby weer. Wederom worden voetjes en handen aangeraakt. Het ongemak lijkt eraf, het zingen begint weer:

Dag baby Mink, we zien je snel.