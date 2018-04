Schip verliest stuurhut bij aanvaring met brug

In het Groningse Zuidhorn is aan het eind van de middag een binnenvaartschip tegen de brug over het kanaal gevaren. Door de klap werd de stuurhut van het schip geslagen. De brug was op het moment van de aanvaring naar beneden.

Er raakte niemand gewond. Het scheepvaartverkeer op het Van Starkenborghkanaal was door het ongeluk korte tijd gestremd. Het binnenvaartschip is door de schipper aan de oever gelegd.

Rijkswaterstaat heeft inmiddels vastgesteld dat de brug het nog doet. Ook het wegverkeer kan gewoon over de brug rijden. De oorzaak van het ongeluk wordt onderzocht.

32 kleine bruggen

In oktober kwam onder dezelfde brug een vrachtschip vast te zitten. De afgelopen jaren ging het vaker mis op de vaarroute tussen Lemmer en Delfzijl, waar het Van Starkenborghkanaal onderdeel van is. Volgens een woordvoerster van Rijkswaterstaat is het daar lastig varen voor de beroepsvaart. "Er zijn 32 kleine bruggen die allemaal een andere afmeting kennen", zegt ze.

Begin dit jaar is een onderzoek afgerond naar de reeks botsingen tussen schepen en bruggen in Noord-Nederland. Een van de conclusies was dat er niet één oorzaak is aan te wijzen voor de aanvaringen.

Wel zei Rijkswaterstaat het aantal menselijke fouten te willen terugdringen. "We hopen een gedragsverandering te bewerkstelligen", zei Willem Wouters van Rijkswaterstaat destijds tegen RTV Noord. "We gaan schippers er onder meer op wijzen dat te hard varen geen zin heeft." Ook wordt gekeken of het loont om de recreatievaart meer te scheiden van de beroepsvaart.