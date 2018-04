Nog steeds geen dochter: gezin uit Michigan krijgt veertiende zoon

Ze hadden na dertien zoons hun zinnen gezet op een meisje, maar het is Jay en Kateri Schwandt uit de Amerikaanse staat Michigan weer niet gegund: woensdag hebben ze voor de veertiende keer een zoon gekregen, meldt een lokale nieuwszender.

Net als bij hun andere zoons, wilde het gezin uit Rockford het geslacht van tevoren niet weten. De vader zei eerder dit jaar nog dat hij het fantastisch had gevonden als het een meisje was geworden, maar had al een vermoeden dat een jongetje voorbestemd was.

De jongen weegt 3,7 kilo en is 51 centimeter lang. De ouders weten nog niet welke naam ze hem geven.

Jay Schwandt zegt dat hij geen nieuwe kinderen meer wil, al zei hij dat na nummer dertien ook.