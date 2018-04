'Patiënten voelen zich zieker na medicijnwissel'

Patiënten roepen het ministerie van Volksgezondheid, apothekers en zorgverzekeraars op om een einde te maken aan wat ze noemen "het onnodig wisselen van medicijnen". Aanleiding is een enquête die veertien patiëntenorganisaties, waaronder het Longfonds, de Harteraad en het Reumafonds, hebben gehouden onder hun achterban.

Jaarlijks krijgen bijna een miljoen mensen met een chronische aandoening een ander vast medicijn voorgeschreven, zeggen de patiëntenorganisaties. Dat gebeurt volgens de organisaties zonder medische reden: vaak is er een tekort aan het oude medicijn of is het nieuwe medicijn goedkoper.