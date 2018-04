Toen de Euromast nog veel lager was, en 2500 andere historische foto's

Van werk tot vrije tijd, van jan met de pet tot gedeputeerde: er komt veel voorbij op het materiaal. De nadruk ligt op plechtigheden en projecten van de provincie zelf, met veel zuinig kijkende mensen in keurige kledij.

Maar er zijn ook ook beelden van de opbouw na de Watersnoodramp van 1953, de havens van Rotterdam en de Euromast, die het tot 1969 nog zonder de 85 meter hoge space tower moest doen.

Beelden zijn er onder meer van oefening Tandrad, een vrij langdradige film uit 1961 waarin werd uitgelegd wat gemeentes kunnen doen als de bom valt. In het kort: zorg voor een schuilplaats in het gemeentehuis, met eten, drinken, een transistorradio en een schrijfmachine.

Sommige dingen veranderen niet: een verkeersongeluk trekt ook nu nog veel publiek. Deze foto is in 1961 gemaakt in Leidschendam: