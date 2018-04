Dader van antisemitisch incident Berlijn meldt zich

De man die dinsdagavond op straat in Berlijn een Israëliër met een keppeltje aanviel, heeft zich gemeld bij de politie. Volgens Duitse media is het een 19-jarige Syrische vluchteling.

Samen met een advocaat meldde de man zich om 12.30 uur bij een politiebureau in de Duitse hoofdstad. Hij zou bij een opvang in de deelstaat Brandenburg geregistreerd staan.

De 21-jarige Adam Armush liep met een 24-jarige vriend op straat toen zij door drie mannen werden beledigd. Een van de drie viel de Israëliër aan met een riem. Het slachtoffer filmde het incident en zette de beelden online.

Duitse media spraken van een antisemitische daad. Later bleek dat het slachtoffer een Israëlische Arabier is en geen Jood. Hij vertelde dat hij als experiment een keppeltje droeg om te zien hoe het gesteld is met antisemitisme in Berlijn.