NAVO-topman: 2 procent voor defensie, dan is er nog 98 procent over

NAVO-topman Stoltenberg heeft Nederland opgeroepen meer geld uit te geven aan defensie. De secretaris-generaal deed dat tijdens een 'werklunch' met premier Rutte en de ministers Blok van Buitenlandse Zaken en Bijleveld van Defensie in Den Haag.

Binnen de NAVO is in 2014 afgesproken dat alle landen hun budget voor defensie in tien jaar moeten verhogen naar 2 procent van het bruto binnenlands product. In het regeerakkoord staat wel dat er structureel anderhalf miljard euro meer naar defensie gaat, maar dat is lang niet genoeg om die 2 procent te halen.

98 procent aan andere dingen

Stoltenberg zei dat we voor de grootste uitdagingen op het gebied van veiligheid staan in een generatie. De NAVO-topman wees erop dat als 2 procent voor defensie kan worden uitgetrokken, 98 procent aan andere dingen kan worden besteed. Hij voegde eraan toe dat ook de andere NAVO-landen naar de 2 procent-norm moeten toewerken.

Ook minister Bijleveld zei dat er al "een flinke stap is gezet", maar dat er meer moet volgen. Ze benadrukte dat Nederland meedoet aan allerlei missies, zoals in Irak en Afghanistan, en dat Nederland de Amerikanen wil helpen defensiematerieel naar Europa te vervoeren. "Ook dat vindt de NAVO belangrijk".

Syrië

In het gesprek tussen Stoltenberg en de bewindslieden ging het ook over de situatie in Syrië. De NAVO-topman herhaalde dat de NAVO achter de Amerikaans-Brits-Franse raketaanval van vorige week in Syrië staat en dat het gebruik van chemische wapens niet kan worden geaccepteerd.

Eerder vandaag bracht Stoltenberg een bezoek aan de Tweede Kamer, waar hij ook pleitte voor extra geld voor defensie.