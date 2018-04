Oostenrijkse arts Asperger hielp nazi's met euthanasie op kinderen

De Oostenrijkse kinderarts die zijn naam gaf aan het syndroom van Asperger was een actieve aanhanger van het naziregime. Door toedoen van Hans Asperger (1906-1980) zouden honderden zwaar gehandicapte kinderen tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn vermoord.

Dat blijkt uit onderzoek dat vandaag is gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Molecular Autism. Herwig Czech van de Medical University uit Wenen deed onderzoek in het Oostenrijks staatsarchief.

"Euthanasie" voor kinderen

Asperger is nooit lid geweest van de nazipartij NSDAP, maar was wel voorstander van etnische zuivering door middel van gedwongen sterilisatie. In ruil voor carrièremogelijkheden werkte hij actief mee aan het "euthanasie"-programma voor kinderen.

Kinderen die hij diagnosticeerde als "autistische psychopaat", wees hij door naar de beruchte Am Spiegelgrundkliniek, bij Wenen. Daar zijn bijna 800 kinderen omgebracht.

In die kliniek werden kinderen met een handicap of uit zogenoemde asociale gezinnen vermoord, met als doel om het 'Germaanse ras' te verbeteren. Ouders werden vaak misleid en gedwongen om hun kinderen af te staan. Maanden later kregen zij dan te horen dat hun kind was overleden. De meest opgegeven doodsoorzaak was een longontsteking.

Diagnose allesbepalend

Hoewel er geen bewijs is gevonden dat Asperger zelf ook wilde dat deze kinderen euthanasie zouden krijgen, was de diagnose die hij stelde allesbepalend. Ook is uit geen van de onderzochte documenten gebleken dat de kinderarts het beste met zijn patiënten voor had.