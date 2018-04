Bestelbusje rijdt trekker dwars doormidden

Bij een aanrijding tussen een bestelbusje en een trekker in Midwolda is de tractor doormidden gebroken. De ravage vanochtend was groot: na de botsing lag de voorkant van de trekker enkele meters van de cabine vandaan.

Een medewerker van de bakkerij op het kruispunt waar de aanrijding plaatsvond, hoorde een flinke klap en zag "de voorkant van de trekker, met de twee banden, richting de winkel komen". De tractor kwam tot stilstand tegen het fietsenhek. "Ik ben wijs met mijn hekje."

De bestuurder van de trekker klom ongedeerd uit de cabine. Ook de automobilist is niet gewond geraakt. "Ook al was het erop en erover met het busje," zegt de bakkerijmedewerkster tegen RTV Noord.