Politie start offensief tegen 'spookbewoning' door criminelen

Politie en justitie gaan bedrijven die appartementen verhuren aan criminelen aanpakken. Alleen al in Rotterdam verblijven vermoedelijk honderden criminelen anoniem in appartementen die ze vaak cash betalen. Vaak worden deze woningen ook gebruikt voor de opslag van drugs, wapens en grote hoeveelheden geld.

De recherche in Rotterdam gaat de strijd aan tegen deze zogenoemde spookbewoning. Het gaat veelal om dure luxe appartementen die via verhuurbemiddelingsbedrijven worden aangeboden. De huur van duizenden euro's wordt contant afgerekend. Het verhuurbemiddelingsbedrijf betaalt ook de energierekening en internet.

Anoniem wonen

De naam op de huurcontracten is vaak niet van degene die in het appartement woont of het gebruikt als opslagplaats. De werkelijke bewoner wordt niet aangemeld bij de gemeente zodat hij anoniem blijft. En vaak gaat het om appartementen in woontorens waar weinig sociale contacten zijn tussen bewoners.

"Er wordt veel geld verdiend in de drugshandel. Criminelen willen luxe en anoniem wonen en hebben daar grof geld voor over. Maar als je daaraan meewerkt, faciliteer je criminelen. We treffen appartementen aan die uiterst luxe zijn ingericht met dure meubels en apparatuur. Vaak vinden we ook verborgen ruimtes", zegt Arjan de Zwart van de regionale recherche.

Alleen al in de regio Rotterdam wonen zo honderden criminelen onder de radar, volgens De Zwart. "Maar het is een landelijk probleem." Het gaat om criminelen met allerlei achtergronden en ook buitenlandse criminele organisaties maken gebruik van spookbewoning. "Maar ook Nederlandse criminelen treffen we aan."

Eerste slag

Twee weken geleden heeft de politie een eerste slag geslagen, zo is vandaag bekendgemaakt. Twee eigenaren van een Rotterdams verhuurbedrijf zijn aangehouden. De twee, een 53-jarige vrouw en haar 54-jarige man uit Wassenaar, beheerden zo'n 100 woningen in het duurdere segment in het hele land. In een deel daarvan woonden criminelen.

In de panden vond de politie hennepkwekerijen, harddrugs, grote hoeveelheden geld en wapens met munitie. De gemeente Rotterdam heeft het bedrijf inmiddels voor 24.000 euro aan bestuurlijke boetes opgelegd.

Het Openbaar Ministerie gaat het bedrijf vervolgen voor witwassen. "Als er zulke bedragen cash worden betaald en de huurder beschikt niet over goede papieren en wil anoniem blijven, dan mag je ervan uitgaan dat je geld aan het witwassen ben", zegt officier van justitie Petra Willemse.