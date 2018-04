'Groot deel Facebook-gebruikers valt buiten strengere privacyregels'

1,5 miljard gebruikers van Facebook vallen straks onder de privacyregels van de VS in plaats van de strengere Europese regels. Dat heeft het bedrijf aan Reuters bevestigd.

Op dit moment is het zo dat alle gebruikers buiten de VS en Canada vallen onder de regels van de plek waar Facebooks internationale hoofdkantoor is gevestigd: Ierland. Aangezien dat land hoort bij de Europese Unie, gelden daar - net als in Nederland - vanaf 25 mei strengere privacyregels. Facebook zorgt er nu voor dat een deel van zijn gebruikers met de soepelere Amerikaanse voorschriften te maken krijgt.

De verandering heeft gevolgen voor meer dan 70 procent van de gebruikers. In de VS en Canada heeft Facebook 239 miljoen gebruikers, in de EU 370 miljoen en in de rest van de wereld 1,52 miljard. Zakelijke netwerk LinkedIn, tegenwoordig onderdeel van Microsoft, plant een soortgelijke verandering.

Gevolgen beperken

Volgens Reuters laat het besluit zien dat Facebook manieren zoekt om ervoor te zorgen dat ze minder last hebben van de privacyregels. Zo wordt het onder de nieuwe Europese wetgeving mogelijk om het sociale netwerk boetes tot vier procent van de wereldwijde jaaromzet op te leggen. In het geval van Facebook kan dat oplopen tot miljarden euro's.

In een verklaring zegt Facebook dat het overal "dezelfde privacybescherming toepast". Het maakt volgens het bedrijf niet uit of je nou onder Facebook Inc. (in VS) of Facebook Ierland valt.

In de praktijk, zegt een deskundige tegen Reuters, betekent het dat de 1,5 miljard gebruikers die straks onder Facebook in de VS vallen, niet in staat zullen zijn om klachten in te dienen bij de Ierse privacywaakhond of rechters. In plaats daarvan moeten ze zich wenden tot de Amerikaanse equivalenten en daar gelden andere, mindere strenge regels. Als voorbeeld wordt browsegeschiedenis genoemd. Die wordt in de EU gezien als persoonlijke data, maar in de VS niet.

Onder vuur

Het privacybeleid van Facebook ligt momenteel onder een vergrootglas. Dat komt door het schandaal rond Cambridge Analytica. Dit databedrijf verzamelde, zonder toestemming, gegevens van maximaal 87 miljoen Facebook-gebruikers in 2014. De afgelopen tijd kondigde het netwerk diverse maatregelen aan om een dergelijk schandaal in de toekomst te voorkomen.