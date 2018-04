Gent blundert met knalrood fietspad: 'Dit was niet de bedoeling'

Een fietsstraat is een zone waar fietsers over de hele breedte van de weg mogen rijden en waar auto's ze niet mogen inhalen. Normaal gesproken, gebruikt de gemeente voor deze zones een donkere kleur rood, maar bij de Muinkkaai ging het dus mis. "Dit was niet de bedoeling", zegt Filip Watteeuw van het stadsbestuur.

Bewoners willen dat de gemeente iets aan de kleur doet. "Fouten maken is menselijk", zegt een van hen tegen het Het Laatste Nieuws. "Maar als je die maakt, zet die dan recht. Het feit is: dit is spuuglelijk en doet afbreuk aan het stijlvolle karakter van onze straat."

Maar Gent is voorlopig niet van plan het probleem aan te pakken. Volgens Watteeuw kan dat niet, omdat er ook een rubberen anti-slipcoating op de weg is aangebracht. "We zouden alles moeten afschrapen en opnieuw verven", zegt hij tegen de Belgische krantHet Laatste Nieuws. Het stadsbestuur wil eerst kijken of de kleur na een paar maanden vanzelf donkerder wordt.