Kogel in teelbal en afgerukte vinger; boetes na ongelukken bij Defensie

In de afgelopen jaren zijn twee militairen ernstig gewond geraakt door ongevallen bij Defensie. Een militair verloor een testikel, een andere een pink en een kootje van zijn ringvinger. Dat blijkt uit stukken die de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan De Telegraaf heeft gegeven, na een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur.

De inspectie legde Defensie twee keer een boete van 36.000 euro op vanwege het overtreden van de Arbowet.

Het ongeluk waarbij de militair zijn testikel verloor, gebeurde in september 2014. Een militair was bezig met het schoonmaken van zijn wapen na een training op schietbaan de Harskamp. Hij had zijn wapen echter niet goed gecontroleerd, in de kamer zat nog een kogel. Op het moment dat de militair het wapen op tafel legde, ging het af en raakte een kogel een collega aan de overkant van de tafel in zijn bovenbeen en testikel. De teelbal moest worden geamputeerd.

Granaat openen met handzaag

Het tweede ongeval gebeurde in februari van dit jaar. Bij het Kenniscentrum Wapensystemen en Munitie in 't Harde raakt een munitie-expert zijn pink en een deel van een vinger kwijt bij het ombouwen van een scherpe granaat tot oefengranaat.

De militair maakte geen gebruik van speciale machines en droeg ook geen scherfwerend vest. In plaats daarvan maakt hij de granaat open met een handzaag. Volgens de inspectie was dat al meerdere malen op deze manier gedaan. Na de boete zijn de regels aangepast.