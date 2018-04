Alcoholvrij bier is steeds populairder

Er wordt steeds meer alcoholvrij bier gedronken. De consumptie steeg het afgelopen jaar met bijna een kwart. Dat zegt de organisatie Nederlandse Brouwers, die de tien grootste Nederlandse brouwerijen vertegenwoordigt. Sinds 2010 steeg de verkoop van alcoholvrij bier met 285 procent.

"Het aantal biersoorten dat in een alcoholvrije variant wordt gebrouwen, stijgt elk jaar verder. Eerst zag je alleen pils en witbier, toen veel radler en inmiddels weizen, amber en IPA", zegt Cees-Jan Adema van Nederlandse Brouwers.

Het ruimere aanbod zorgt ervoor dat meer mensen nu voor het alcoholvrije bier kiezen. "Ze vinden het lekker. Brouwers spelen in op de wensen van de consument om gevarieerd en verantwoord te genieten van een mooi glas bier, ook als zij even helemaal geen alcohol tot zich willen nemen."

Vooral jongvolwassenen

Vooral onder jongvolwassenen (25-34 jaar) wordt meer alcoholvrij bier gedronken. In 2014 dronk 4 procent van deze groep minimaal een keer per maand alcoholvrij bier, dit jaar is dat 17 procent.

Meer dan de helft van de Nederlandse alcoholvrij bierdrinkers zegt nu vaker voor alcoholvrij bier te kiezen dan twee jaar geleden. En ze zeggen dat ze dat ook in hun omgeving zien gebeuren.

Ook speciaalbier werd afgelopen jaar meer verkocht; de verkoop steeg met 7,9 procent. De consumptie van gewoon bier bleef stabiel.