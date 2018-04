Populaire games overtreden gokregels

Voor gamebedrijven zijn de loot boxes een mooie inkomstenbron. Volgens onderzoeksbureau Juniper Research verdienen grote bedrijven dit jaar zo'n 24 miljard euro aan de virtuele schatkistjes. Als er geen regulering plaatsvindt, groeit de markt volgens schattingen in 2022 naar een omzet van 40 miljard euro per jaar.

Buitenland

Ook in andere Europese landen wordt er onderzoek gedaan naar loot boxes. "Dit is hét onderwerp waar kansspelautoriteiten in heel Europa het over hebben", zegt Appelman. "Van Scandinanavië, Duitsland tot Groot-Brittannië."

De Kansspelautoriteit wil samen met de Europese collega's optrekken om de loot boxes tegen te gaan.