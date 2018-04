IJslandse verdachte bitcoinroof ontsnapt en 'stapt in vliegtuig met premier'

In IJsland is een man die wordt verdacht van een grote bitcoinroof uit de gevangenis ontsnapt en met het vliegtuig naar Zweden gevlucht. Volgens lokale media zat in datzelfde toestel ook de premier van IJsland.

De man, Sindri Thor Stefansson, werd in februari opgepakt samen met 21 andere verdachten. Stefansson wordt ervan verdacht het brein te zijn achter vier overvallen op datacentra op IJsland, waarbij zo'n 600 computers werden gestolen. Het gaat om miningcomputers, die ingewikkelde berekeningen uitvoeren om veilige transacties met cryptomunten zoals bitcoins mogelijk te maken. De computers zijn nog steeds zoek en zijn bij elkaar ongeveer 1,6 miljoen euro waard.

Geen hek, wel internet

Stefansson ontsnapte waarschijnlijk gisterenochtend vroeg door uit een raam te klimmen. Hij verbleef in een eenvoudige gevangenis, waar geen hek omheen staat en gevangenen gebruik kunnen maken van internet en telefoons. De gevangenis ligt op zo'n honderd kilometer van het enige internationale vliegveld van IJsland.

Hoe de man daarnaartoe reisde, is niet duidelijk. Met een ticket dat niet op zijn naam stond kon hij aan boord van het vliegtuig komen. Toen de gevangenisbewakers ontdekte dat Stefansson was ontsnapt, was het vliegtuig al onderweg naar Zweden.

Niet gevaarlijk

In het toestel zat ook de IJslandse premier Katrin Jakobsdottir. Zij was onderweg naar Stockholm voor een ontmoeting met de Indiase premier Modi. Zij heeft nog niet gereageerd op de berichten over de ontsnapping. Volgens de IJslandse autoriteiten was Stefansson niet aangemerkt als gevaarlijke verdachte.

Stefansson is nog altijd spoorloos. Na zijn ontsnapping is een internationaal opsporingsbevel tegen hem uitgevaardigd. De Zweedse politie helpt mee met de zoektocht naar de man.