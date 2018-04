Ja, je kan nog veilig naast een transformatorhuisje wonen

Ook Ira Helsloot, hoogleraar Besturen van Veiligheid aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, is kritisch over het advies van de Gezondheidsraad. "Ja, er is mogelijk een heel klein risico. Maar dit advies maakt mensen onterecht bang. En omdat het zo voorzichtig is geformuleerd in het rapport, kun je er eigenlijk geen kritiek op hebben. Het is een zwak verband en een heel zwak effect. Dat staat ook in het rapport."

Helsloot is ook kritisch op de al langer bestaande uitkoopregeling. Die maakt het voor mensen die direct onder een hoogspanningskabel wonen mogelijk zich door de gemeente te laten uitkopen. "Zulke maatregelen maken mensen onterecht bang", meent Helsloot. "Je geeft als overheid het signaal dat er iets ergs mee is, terwijl dat niet hard is aangetoond."

Het verband mag dan misschien zwak zijn, toch schrijft de Gezondheidsraad dat sterke magnetische velden mogelijk een hoger risico geven op het ontstaan van kinderleukemie en hersentumoren bij kinderen. Eén geval per twee jaar hangt mogelijk samen met de aanwezigheid van bovengrondse elektriciteitslijnen. En ieder geval van leukemie bij kinderen is er natuurlijk één teveel.

Lagendijk zou het wel begrijpen om daarom bij nieuw te bouwen huizen ervoor zorg te dragen dat ze niet onnodig worden blootgesteld. Bijvoorbeeld door ze dus niet te dicht bij transformatorhuisjes te plaatsen.

Overweging voor de politiek

In reactie zegt de Gezondheidsraad dat het advies inderdaad is gebaseerd op onderzoek naar bovengrondse kabels. "Maar het gaat dus om de magnetische veldsterkte, die is ook aanwezig bij de ondergrondse lijnen en transistorhuisjes", zegt woordvoerder Eert Schoten.

"Of de nadelige effecten ook van toepassing zijn voor ondergrondse kabels en transistorhuisjes moet nog precies in kaart worden gebracht. Wij doen dat niet, maar geven het mee aan de politiek als overweging."