'Onaanraakbare' dalits pikken kastendiscriminatie niet langer

Dalit-lente in India

André sprak ook met Vivek Kumar, socioloog en zelf ook dalit, over het fenomeen. "De hoge kasten willen de macht niet delen", klaagt hij. "Waarom zijn er geen dalit-ministers? Ja, er is er eentje, maar dat moest haast wel, want die gaat over minderheden. Maar zolang deze groep niet vertegenwoordigd is in deze instituten, hoe kan India zich dan een democratie noemen?"

Hij benadrukt hoe belangrijk sociale media zijn voor de nieuwe generatie. "Ze zijn vol zelfvertrouwen. Hier staat een nieuwe dalit-middenklasse op, die gestudeerd heeft en wordt gedreven door sociale media. Net zoals er een Arabische Lente was, zo hebben wij ook een dalit-lente in India. We hebben nog nooit zo'n grote beweging op nationaal niveau gezien."