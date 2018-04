Lastige natuurbrand in drassig gebied

Er worden vele meters brandslang uitgerold om toch te kunnen blussen. De brandweer heeft extra hulptroepen ingeschakeld, zegt een woordvoerder tegen RTV Oost. "Een team dat gespecialiseerd is in dit soort branden gaat straks ook het veld in."

Het blussen en nablussen kan nog wel een aantal uren duren.

De brand werd ontdekt door een vrouw die op een paar honderd meter van de brand woont. "Ik zag hoge vlammen aan de achterkant van het Hondenven. Er staan hier voornamelijk veel heide en dennen. In de dennen zit veel hars, dus dat brandt goed." Ze maakt zich geen zorgen over haar huis.