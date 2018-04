Einde van een tijdperk: Cuba kiest opvolger Raúl Castro

Het Cubaanse parlement kiest vanaf vandaag een opvolger van de 86-jarige president Raúl Castro. Daarmee komt na bijna zestig jaar een nieuwe generatie aan de macht.

Miguel Díaz-Canel, de rechterhand van Raúl, is de enige kandidaat om Castro op te volgen. Hij zou de eerste president zijn die werd geboren ná de revolutie van 1959.

Zeker is dat Cuba na de zitting van het parlement voor het eerst in zestig jaar geregeerd zal worden door iemand anders dan een van de gebroeders Castro. Fidel stierf in 2016 en nu stapt Raúl dus op. Dat is een grote verandering in een land waar de tijd soms stil lijkt te staan. Een grote meerderheid van de Cubanen groeide op onder een van de Castro's.

We blikken terug op zestig jaar Castro's: