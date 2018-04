Facebook komt met optie voor gezichtsherkenning

Facebook komt in Europa deze week met een nieuw privacymenu. Iedere gebruiker moet daarin aangeven welke data de app mag gebruiken. Een van de opties in het menu is het in- of uitschakelen van gezichtsherkenning.

Volgens Facebook beschermt deze functie de privacy omdat het gebruikers waarschuwt als iemand anders hun foto's of video's gebruikt. De functie werd in 2011 al stilzwijgend geïntroduceerd maar moest onder druk van de EU kort daarop weer uitgeschakeld worden.

Facebook voert de wijziging door in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming die in Europa op 25 mei ingaat. Daarin staat dat bedrijven expliciet toestemming moeten vragen voor het verzamelen van data.

Naast de functie voor gezichtsherkenning moeten gebruikers ook aangeven of ze gegevens willen delen over hun politieke overtuiging en geloof en hun voorkeuren doorgeven voor advertenties op basis van data die door andere partijen dan Facebook zijn verzameld. Volgens Tweakers.net kunnen de leden het platform niet gebruiken zonder enige vorm van gerichte advertenties.

Voor minderjarigen gelden andere regels. Die kunnen geen gebruikmaken van gezichtsherkenning en krijgen in bepaalde EU-landen een minder gepersonaliseerde versie van de site te zien.