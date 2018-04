Melkveehouders in de clinch met FrieslandCampina

Melkveehouders die meer gewone melk gaan produceren dan tot nu toe krijgen daar straks van coöperatie FrieslandCampina 10 cent per kilo minder voor. Dat wil FrieslandCampina omdat er volgens de coöperatie simpelweg geen vraag is naar nog meer gewone melk dan nu al wordt geproduceerd. De melkprijs ligt nu rond de 34 cent per kilo.

Boze boeren spreken van een nieuw melkquotum dat hen veel geld gaat kosten. Volgens Henk Anthonissen, woordvoerder van "Innovatief uit de knel", dat 110 boeren vertegenwoordigt, zijn veel boeren des duivels. "Door dit fabrieksquotum worden zo'n 800 melkveehouders getroffen die al verplichtingen zijn aangegaan qua uitbreiding, bijvoorbeeld om verduurzaming te financieren."

Hoogwaardige producten

"Het is absoluut geen quotum", reageert een woordvoerder van FrieslandCampina geprikkeld. "De boeren krijgen de normale prijs voor de hoeveelheid melk die we met ze afspreken, dezelfde hoeveelheid die ze nu al leveren. Alleen als ze meer willen leveren, krijgen ze daar 10 cent per kilo minder voor."

FrieslandCampina zegt dat die 10 cent wordt gebruikt om van de overtollige melk producten te maken die wat minder opbrengen, zoals melkpoeder. "We willen boeren ook stimuleren om hoogwaardigere producten te gaan maken. Zoals biologische melk bijvoorbeeld. En in Duitsland produceren we melk onder de naam 'Landliebe' waarvan de koeien geen soja krijgen maar lokale gewassen. Daar is vraag naar in de markt en kun je een betere prijs voor krijgen."

Boeren mochten gisteravond op een bijeenkomst met FrieslandCampina in Maarheze hun zegje doen. Melkveehouder Adri Schepers, eigenaar van 140 melkkoeien, was daarbij. Volgens hem waren de meeste melkveehouders tegen de plannen van de melkcoöperatie omdat die investeringen moeilijker maken en vooral kleinere boeren zullen treffen die iets willen uitbreiden. En bij de plannen voor "meerwaarde melk" zijn volgens hem nog veel open eindjes. "Het is onduidelijk wat die extra gaat opbrengen en aan welke eisen we daarvoor moeten voldoen."