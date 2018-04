VN'ers beschoten die onderzoek in Douma voorbereiden

In Douma in Syriƫ is geschoten op beveiligers van de VN, die het onderzoek naar de vermoedelijke gifgasaanval voorbereiden. Het hoofd van de OPCW, de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens, heeft dat laten weten.

Het veiligheidsteam was gisteren in Douma toen hun veiligheid in het geding kwam. Het team werd omringd door een mensenmassa en heeft zich toen teruggetrokken. Daarna zijn de beveiligers ook nog beschoten en was er een explosie.

Het is onduidelijk of en wanneer de OPCW-inspecteurs aan het werk kunnen. Rusland, bondgenoot van de Syrische president Assad, zei eerder dat de OPCW woensdag terecht zou kunnen in Douma.

Inspecteurs van de OPCW moeten proberen vast te stellen of er 7 april een gifgasaanval in de grotendeels verwoeste voorstad van Damascus is geweest. Hoe langer het duurt voor ze kunnen beginnen, hoe minder bewijsmateriaal ze kunnen verzamelen, zo wordt gevreesd.